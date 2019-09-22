"طائرات مسيرة" تقصف مقرا للحشد الشعبي العراقي غربي الأنبار

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© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
وأضاف المصدر أن "الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة"، مشيرا إلى أن "الضربة لم تؤدي إلى وقوع أية خسائر بشرية".
الجدير بالذكر، أن عدد من مقرات الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة، أحدهما كانت إسرائيلية، أدت إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات.
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