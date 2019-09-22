دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تجلب ميزة مشاركة الصوتيات من هاتف إيفون واحد إلى سماعات Beats ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة ابل ميزة مشاركة الصوتيات في تحديث iOS 13 لسماعات AirPods اللاسلكية، والتي تتيح إتصال أكثر من سماعة مع هاتف أيفون واحد ومشاركة الصوتيات أو الإستماع إلى محتوى الفيديو، واليوم تجلب ابل الميزة إلى سماعات Beats أيضاً.

ويمكن لميزة مشاركة الصوتيات أن تدعم إتصال أكثر من سماعة من سماعات earbuds أو سماعات الرأس أيضاً للإتصال بهاتف أيفون واحد، لتتيح لمجموعة من الأشخاص مشاركة الملفات الصوتية قيد التشغيل أو الإستماع إلى محتوى الفيديو في نفس الوقت.

ومن المقرر أن تدعم كلاً من إصدارات Beats التالية ميزة مشاركة الصوتيات:

Advertisements

Powerbeats Pro

Powerbeats 3 اللاسلكية

BeatsX

Solo 3 اللاسلكية

Studio 3 اللاسلكية

ومن المقرر أيضاً أن تحتوي هذه السماعات على رقاقة W1 أو رقاقة H1 التي تدعم ميزة مشاركة الصوتيات في السماعات، كما تتوفر الميزة رسمياً لمستخدمي سماعات Beats بدءاً من الأسبوع المقبل من خلال تحديث لبرمجيات السماعات.

المصدر

هذا الموضوع ابل تجلب ميزة مشاركة الصوتيات من هاتف إيفون واحد إلى سماعات Beats ظهر على التقنية بلا حدود.