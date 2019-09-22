بمناسبة اليوم الوطني 89 .. أمانة عسير تزور اسر شهداء الواجب

ابها

تزامناً مع احتفالات أمانة منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية وضمن فعالياتها بهذه المناسبة قام وفد من الأمانة بزيارة إلى أسر شهداء الواجب في منازلهم، ومشاركتهم احتفالات اليوم الوطني .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين على الاهتمام بأسر شهداء الواجب، وبمتابعة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز جاءت هذه المبادرة التي تعد من المهام الرئيسة التي تفخر بها أمانة المنطقة ، انطلاقا من دورها لتلبية نداء الوطن العزيز ، و ذلك لتقديم كافة الخدمات المتميزة لذوي أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات كبيرة لهذا الوطن ،

مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي حملة وطنية أطلقتها الأمانة تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89 و التي تهدف إلى تعزيز حب الوطن وإبراز قيمة العمل الإنساني، إلى جانب دعم الشراكة المجتمعية من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات.

فيما شاركت أمانة عسير الاحتفالات بهذه المناسبة عدد من الجهات الحكومية التي قامت بزيارتها إلى جانب إقامة فعاليات مختلفة ، بالإضافة إلى التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسم #أمانة_عسير في #اليوم_الوطني_السعودي_89 و وسم #همة_حتى_القمة.