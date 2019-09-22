كلمة أمين منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ89

ابها

أتشرف بأن أرفع بإسمي ونيابة عن كافة منسوبي أمانة منطقة عسير، والبلديات التابعة لها، أسمى آيات التهاني، والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير -حفظهم الله – وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، سائلاً المولى العلي القدير أن يمّن على هذا الوطن، وابنائه بنعمة الأمن والأمان، والرخاء والتقدم والازدهار.

وفي هذه المناسبة العظيمة تعددت مظاهر البهجة وعم الفرح ربوع بلادنا الغالية، وهذا أصدق تعبير عن تفرد تلك العلاقة التي يلتحم فيها ابناء وبنات الوطن بالقيادة الحكيمة لهذه البلاد. ونبارك لبلادنا هذا التقدم والازدهار، والتنمية الشاملة من خلال خطوات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي تنتهجها من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطن السعودي. وتأتي الرؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني منهجا تنموياً جديداً يفتح آفاقاَ واسعةً للارتقاء بجودة الخدمات في جميع المجالات، ومنها الخدمات البلدية.

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ولا يسعني إلا اَن أجدد الشكر والتقدير و الامتنان على ما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية و اهتمام خاص لقطاع البلديات في المملكة، وما تعكسه من حرص على تسخير الإمكانات لتتمكن الأمانات والبلديات ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية من أداء دورها وقيامها بمهامها على الوجه المطلوب، مما أسهم في تطوير هذا القطاع الخدمي الكبير، لتحقيق التنمية المستدامة، و الاستمرار في التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة، وهذا ما يسعد أبناء وبنات منطقة عسير التي احتضنت منطقتهم الكثير من المشروعات الكبرى التي تعود بالنفع والخير على المواطنين والمقيمين، وحظيت المنطقة ولله الحمد بمتابعة حثيثة من قبل سمو أمير المنطقة الذي يعمل ليلاً ونهاراً على متابعة هذه المشروعات التنموية، في كافة المجالات بما فيها مشروعات الأمانة، وبلدياتها في المنطقة.

سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا قائد مسيرة نهضتها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد اللذين يقودان بلادنا نحو حاضر زاهر ومستقبل مشرق، وأن يحفظ لبلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

أمين منطقة عسير

د. وليد بن محمد الحميدي