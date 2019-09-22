“ال منصور” مملكتنا أصبحت من أقوى دول العالم اقتصادياً

صحيفة الخليج الإلكترونية

اليوم الوطني مناسبة خالدة في ذاكرة السعوديين تحل علينا هذه

المناسبة الغالية ال ٨٩ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –، وبذلك طويت مسيرة التأسيس الخالدة وبدأت مسيرة البناء والنماء على أيدي أبنائه الميامين ابتداءً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله – رحمهم الله -.

وفي عذا العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، أصبحت مملكتنا الحبيبة من أقوى الدول اقتصادياً وعسكرياُ ومعرفياً وفي شتى المجالات وهي قلب العالم الإسلامي ومهوى أفئدتهم والمدافعة عن قضاياهم، وأصبح لها من الثقل السياسي ما يجعلها في حسبان جميع الدول الإقليمية والدولية .

وهذه المسيرة المباركة توّجت برؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، التي تهدف إلى التخطيط والعمل على وضع بلدنا في مقدمة دول العالم ورفع المستوى المعيشي وجودة الحياة للمواطن السعودي، ليجني أبناؤنا وأحفادنا ما تزرعه قيادتنا الرشيدة من خير ونماء ، نسأل الله أن يديم على المملكة أمنها وأمانها ورغد عيشها في ظل قيادته الرشيدة، وأن ينصر الجنود البواسل المرابطين على الحدود لنصرة الدين والوطن.

عضو المجلس البلدي بظهران الجنوب

سالم احمد ال منصور