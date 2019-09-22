الأمير تركي بن طلال يسلّم 72 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين منحهم الملكية

ابها

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بمنح ” أراضي سكنية” لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي وتنفيذاً لأمره الملكي -أيده الله- ، سلّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، 72 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين في عسير منحهم الملكية ممن انتهت إجراءات تسليمهم .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالصالة الملكية بحي الخالدية في مدينة أبها عدداً من المصابين وذوي الشهداء ضمن احتفالية المنطقة باليوم الوطني 89 تحت شعار همة حتى القمة.

وقال الأمير تركي بن طلال في كلمته خلال الإستقبال: “بناءً على توجيه سيدي ملك البلاد ـ ‏رعاه الله ـ ‏ومتابعة حثيثة من سمو أخي ولي العهد ‏الأمين الذي لا يألوا جهداً ‏وحرصاً على كل ما من شأنه ‏راحتكم، ‏فقد وجهني ‏سموه ـ رعاه الله ـ ‏باستقبالكم في هذا الصباح الجميل مرحباً ومفتخراً ومباهياً بكم” .

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‏وأضاف أمير عسير في كلمته: “هذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه جميعاً بعيد وطننا الأبيّ التاسع والثمانون، احتفاءً ‏بتوحيده على يد المؤسس والدكم ‏المغفور له الملك عبد العزيز‏ بن عبد الرحمن؛‏ فقد وجهني رعاه الله بأن ‏أعلن لكم ‏ ‏بالتنسيق مع ‏وزارة البلديات ‏وأمانة عسير ‏والبلديات التابعة لها ‏الانتهاء من تسلم 72 مواطناً من أسر الشهداء والمصابين أراضيهم الممنوحة، وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات القرعة التي نفذتها أمانة عسير لعدد١٤٠ شهيداً ومصاباً الأيام الماضية، حيث تم إنهاء إجراء المنح لهذه الدفعة فيما تستكمل الأمانة إنهاء إجراءات المتبقين.

وبيّن الأمير تركي بن طلال بأنه تم تكليف كل رئيس بلدية أن يكون هو المنسق لكل ‏شخص لتسليمه الأرض؛ مضيفاً:” نأمل منكم مراجعه البلديات، علماً أنه سيتم أيضاً ‏بالنسبة ‏لأبطالنا في حرب سوريا وحرب ثمانية وأربعين ‏خلال شهرين من تاريخه سيتم توزيع ‏الأراضي عليهم”.

وأضاف أمير منطقة عسير:” ووجهني أيضاً قائد البلاد رعاه الله أن يقام في هذا اليوم حفل أنتم أسر الشهداء وأسر الأبطال والمحاربين القدامى والرواد؛ ضيوف شرفه سيكون اليوم بحول الله في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا”.

وقال سموه في ختام كلمته: “وقد قررنا تسليم المنح ضمن احتفالية هذا اليوم العظيم، احتفاءً وتقديراً لبطولات رجال الأمن وجنودنا البواسل والشهداء الأبطال اللذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وشعبه ومقدساته”.