الجمارك اللبنانية تلقي القبض على مسافر حاول تهريب هواتف "أيفون 11"

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن المسافر القادم من مدينة الشارقة الإماراتية كان بحوزته حقيبة فيها هواتف جديدة ويبلغ قيمتها حوالي 50 الف دولار أمريكي. وجاء هذا التوقيف تزامنا مع خطوة استباقية لمنع تهريب أجهزة آيفون 11، حيث بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع المدير العام للجمارك تم الطلب من الشركة، التي تعمل على تجهيز سكانر الحقائب الجديد، تشغيله استثنائيا رغم عدم الانتهاء من تركيبه.

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