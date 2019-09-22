العراق: مواجهة مرتقبة بين الحكومة و«الحشد» نهاية الشهر

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دبي - بواسطة محمد فارس رياض منصور (بغداد)كشف مصدر عراقي لـ «عكاظ»، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيعقد اجتماعا مع رئاسة هيئة «الحشد الشعبي» وقادة الفصائل المنضوية تحت لوائه نهاية الشهر الجاري.
وقال المصدر إن الاجتماع المرتقب يبحث موقف الحكومة من تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وأكد أن عبدالمهدي سيطلب من قادة فصائل الحشد احترام قرارات الحكومة العراقية وعدم محاولات الزج بها في الأزمة الإيرانية الأمريكية، معتبرا أن الموقف الرسمي في حال اندلاع أي أعمال عسكرية بين واشنطن وطهران هو موقف النأي بنفسه عن التدخل.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيضع النقاط على الحروف أمام قادة الحشد الشعبي بشأن القوات الأمريكية في العراق وسيؤكد أن هذه القوات موجودة بشكل قانوني وتأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى مساهمتها في تطهير العراق من خطر الدواعش.
وبحسب المصدر، سيعيد عبدالمهدي التأكيد على أن وجود القوات الأمريكية في العراق يحمل الصفة القانونية، وأن من واجب القوات العراقية حماية أماكن وجود القوات الأمريكية.
ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء لقادة فصائل الحشد رفضه المطلق لجميع التهديدات التي توجهها فصائل الحشد للقوات الأمريكية.
وكانت فصائل الحشد الشعبي، أعلنت أنه إذا تعرضت إيران لأي اعتداء أمريكي، فإن المعسكرات والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق ستكون في مرمى نيرانها وأن المعركة ضد الأمريكيين ستندلع في العراق رغم أنف الحكومة، بحسب تعبيرها.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن رجلا يشتبه بتفجيره الحافلة (الجمعة) خارج مدينة كربلاء والتي قتل فيها 12 مدنيا بينهم أطفال ونساء، بحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أمس (السبت).
عبدالمهدي، في بيان أصدره مكتبه أمس السبت.
وشددت القوات الأمنية إجراءاتها أمس على الطرق المؤدية إلى كربلاء مع نقاط تفتيش إضافية للسيارات.
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ترامب: فرضتُ على إيران عقوبات جديدة هي "الأقسى على الأطلاق ضد أي دولة"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض عقوباتٍ جديدةٍ ضد البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي لطهران بداعي "تمويل الإرهاب"، واصفاً هذه العقوبات بأنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما". وقال ترامب في تصريح للمكتب البيضاوي: "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني". مضيفاً: "الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في أعلى مستوى". وكان ترامب قد أعلن الخميس على توتير أنه سيفرض عقوبات "كبيرة" على إيران حيث غرّد قائلاً: "لقد أصدرت للتو تعليمات لوزير الخزانة من أجل زيادة العقوبات بشكل كبير على دولة إيران". و يبدو أن القرار اتّخذ طابعه الرسمي و دخل حيّز التنفيذ اليوم. وأوضح وزير المالية ستيفن منوتشين الذي كان الى جانبه أنّ الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي". وأضاف "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري" الإيراني "لتمويل الإرهاب". خلفيات العقوبات "القاسية" وفرضت هذه العقوبات ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك. طهران تنفي ضلوعها بهجمات أرامكو في رسالة وجهتها لواشنطن وكان الرئيس الاميركي أعلن منذ الخميس عن عقوبات جديدة وشيكة على طهران في سياق الرد على الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية. واستهدفت وزارة المالية الاميركية البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي الإيراني بداعي "تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات" وأيضا تمويل "حليفهم الارهابي حزب الله" اللبناني. وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة " منظمات ارهابية ". يذكر أن البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وكان بعض "صقور" الإدارة الأميركية دعوا الى توسيع أسباب العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الأنشطة النووية لإيران، لتشمل تمويل الإرهاب، حتى يصبح التخلي عن تلك العقوبات أشد صعوبة في حال انتخاب رئيس ديموقراطي في 2020. ويميل الديمقراطيون أكثر للحوار مع طهران بشأن الملف النووي. وكانت واشنطن أدرجت في أيار/مايو 2018 حاكم البنك المركزي الإيراني شخصياً على لائحتها السوداء لتمويل الارهاب. للمزيد على يورونيوز: ترامب يقول "لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط" والرد على إيران قيد التداول ترامب يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية تخفيف العقوبات على إيران وزير الخارجية الأميركية السابق يكشف كيف تمكن نتنياهو مرارا من خداع ترامب
Euronews (Ar)
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رغم الإجراءات الأمنية المشددة ... الآلاف يتظاهرون في الجزائر في الجمعة الـ31
تظاهر آلاف الجزائريين في وسط العاصمة الجمعة على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل الجزائر العاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للانتخابات المقرّرة في 12 كانون الأول/ديسمبر. ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الامني الكثيف في وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي. وبدأ وصول المحتجين بشكل تدريجي. وبينما كان وسط العاصمة لا يزال حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (12,00 ت غ) خالياً إلا من بضع عشرات من المتظاهرين، ما لبث أن تضخّم العدد. وتجمّع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط قايد صالح"، و"خذونا كلّنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف". وفي حدود الثانية والنصف (13:30 تغ)أي بعد الفراغ من صلاة الجمعة اكتظت الشوارع عن آخرها كما في هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير. وقرابة الساعة الخامسة مساء (16:00 تغ) تفرق المحتجون دون تسجيل حوادث، مع الوعد بالمشاركة في تظاهرة الطلاب إذ ردّدوا شعار "سنعود يوم الثلاثاء مع الطلاب". إجراءات أمنية مشددة وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس. ويطالب المحتجون برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلّفات عهد عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين سنة قبل أن يستقيل في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش. وأعلن الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، الأربعاء أنّه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقلّ متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها". وبات الوصول إلى العاصمة صعباً وتشكّلت اختناقات مرورية بسبب الحواجز الأمنية التي تراقب كل السيارات. وفي وسط العاصمة أوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي الى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمّع للمحتجين. وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عناصر من الشرطة بالزيّ المدني يدقّقون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتمّ توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة. وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين الى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني. وقال إيدير، إنه جاء من تيزي وزو على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة، واستطاع أن "يفلت" من بين نقاط المراقبة الأربعة "بأعجوبة". وأضاف لوكالة فرنس برس "انطلقت منذ الخامسة صباحا من مدينة تيزي وزو حيث كانت الطرقات خالية من السيارات، لكن على مستوى نقاط المراقبة شاهدت عشرات السيارات تخضع للمراقبة، أما أنا فأفلتّ بأعجوبة لأن لوحة ترقيم سيارتي بالجزائر العاصمة". شاهد: مسيرة احتجاجية في الجزائر للمطالبة بتنحي الفريق أحمد قايد صالح اختناق مروري ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري "يمتد على كيلومترات عدة" على مداخل العاصمة. وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلّق فوق العاصمة منذ الصباح. وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا "صادم حقاً". وأضاف لوكالة فرانس برس أنّ هذا القرار "غير قانوني"، وأنّ "الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقّل". ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس السلطات الجزائرية إلى "عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 أيلول/سبتمبر". وبحسب المنظمة فقد تم توقيف "ما لا يقلّ عن 37 طالباً، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 أيلول/سبتمبر. وبينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 24 شخصاً على الأقل رهن الاحتجاز". ومن أبرز الموقوفين ثلاثة من رموز الحركة الاحتجاجية هم فضيل بومالة الإعلامي السابق في التلفزيون الحكومي وسمير بلعربي الناشط السياسي وكريم طابو رئيس حزب قيد التأسيس. وشهدت مناطق متعددة من البلاد تظاهرات حاشدة بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في مدن قسنطينة وبرج بوعريريج وبجاية وتيزي وزو ووهران. رئيس الأركان الجزائري يعطي تعليمات بمنع الحافلات والعربات من نقل متظاهرين الى العاصمة الحبس المؤقت للمعارض الجزائري كريم طابو بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" "هيومن رايتس ووتش" تندد بـ"تشديد الخناق" على الاحتجاجات في الجزائر استنطاق صحافيين من جهتها اعلنت صحيفة "الخبر" انّ اثنين من صحافييها، هما حميد غمراسة وخالد بودية، استدعيا من قبل الدرك الوطني للاستماع لأقوالهما بخصوص مقالات نشرتها الصحيفة، بدون مزيد من التفاصيل. وكتب حميد غمراسة عبر صفحته على فايسبوك بعد مغادرة مبنى الدرك الوطني "6 ساعات استنطاق وضغط نفسي من أجل مقالين يتناولان معلومات أمنية، أحدهما يتعلّق بالحراك"، مشيراً إلى أنّه ينتظر استدعاءه من النيابة بعد الانتهاء من التحقيق "حول "مصادر المعلومات في المقالين". أما خالد بودية فكتب "تم سماع أقوالي (...)في إطار تحقيق مفتوح حول مجموعة من المقالات كتبتها في +الخبر+. حوالي 4 ساعات من التحقيق سادها الاحترام". وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس الموقت عبد القادر بن صالح.إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي. للمزيد على يورنيوز: مقتل شخصين إثر صدامات بين محتجين وقوات الأمن في غرب الجزائر شاهد: متظاهران جزائريان يدفعان بشرطي رشهم بالغاز من أعلى عربة أمنية
Euronews (Ar)
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العلماء يحاولون حل لغز أمراض غامضة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية
أفادتْ تقارير طبية في الولايات المتحدة أنه سبعة أشخاص، إلى الآن، قضوا بأمراض غامضة في الرئة مرتبطة بأبخرة السجائر الإلكترونية ، فيما ارتفع عدد المصابين بتلك الأمراض إلى 530 شخصاً. وذكر العالم روبرت تاران المختصّ في الأبخرة في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا أن ثمة دلائل جديدة تؤكد على وجود وجود علاقة بين أمراض الرئة المميتة وبين تناول أبخرة السجائر الإلكترونية التي تعمل على التقليل من قدرة الخلايا المناعية الموجودة بالرئتين على مواجهة العدوى الفيروسية. العالم تاران، وهو أحد أعضاء فريق البحث الذي يعكف على إجراء دراسات على خلايا الرئة وتأثير الأبخرة عليها، أوضح أنه أجرى اختبارات على أشخاص استخدموا السجائر الالكترونية لمدّة تتراوح ما بين الستة أشهر وبين عدّة سنوات، ووجد أن ثمّة تغيّرات في رئة كل واحد من أولئك الأشخاص. وأضاف أن جيوباً زيتية وجدت في رئة المريض تسدّ الخلايا المسؤولة عن إزالة الشوائب في الرئتين، ومن شأن الإجابة عن طبيعة ومصدر هذا الزيت توضيح ما إذا كانت هذه الخلايا المصابة تلعب دوراً رئيساً في تفاقم المرض الناجم عن الأبخرة الدخانية. وتعمل السجائر الإلكترونية على مبدأ تسخين سائل زيتي يحتوي على النيكوتين، ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين يقوم المدخنون باستنشاقه. وفي تصريح لـ"رويترز" أوضح باحثون أنّهم يعملون على فحص عينات لخلايا رئة تمّ جمعها من أشخاص خلال السنوات الأخيرة في سياق الأبحاث المتعلقة بالخلايا المناعية المشبعة بزيوت الأبخرة لدى الأشخاص الذين يستخدمون السيجارة الإلكترونية. وقال أولئك الباحثون: "من بين الأشياء التي وجدناها مجموعة كبيرة ومتنوعة من السوائل الزيتية، بعضها كان أكثر سمية من غيره، كما رأينا أنّه كلما كثرت النكهات في السائل الزيتي كلما زاد احتمال أن تكون سامة"، مشيرين إلى أن النكهات التي تتضمنها تلك الزيتوت تحتوي على 200 عنصر كيمائي مختلف. ووجد الباحثون أن ثمّة تراكماً للدهون في الرئتين لدى مدخني السجائر الألكترونية، وهو ما من شأنه أن يتلف الرئة الطبيعية ويعطّل وظيفتها، هذا إضافة إلى تدهور قدرة الخلايا المناعية في الرئة على مواجهة الفيروسات. للمزيد في "يورونيوز": دراسةٌ طبيةٌ أمريكية تحذّرُ من استخدام السجائر الالكترونية السجائر الإلكترونية في دائرة الاتهام مجددا وبحثٌ في صلتها بأمراض الرئة سان فرانسيسكو تتجه لمنع بيع السجائر الالكترونية
Euronews (Ar)
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شاهد: الجيش العراقي يمشط ظاهر صحراء الأنبار وباطنها بحثا عن مخابئ داعش
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كانت هذه تفاصيل خبر العراق: مواجهة مرتقبة بين الحكومة و«الحشد» نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.