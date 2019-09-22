"مرسوم" يلزم سكان بلدية فى فرنسا بالعيش سعداء ويمنع سماع الموسيقى الحزينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فريدى ريفو، رئيس بلدية ''إيسار-ان-بوكاج'' وهى مدينة صغيرة فى فرنسا قرارًا يلزم السكان أن يكونوا "سعداء'' لمدة أسبوع كامل، بمناسبة مهرجان "مدينة الفرح".
ويشمل القرار الذى أصدره "ريفو"، منع الموسيقى الحزينة والكتب التى تحتوى على نهايات غير سعيدة، والأفلام المآساوية المشاهد.
وأصدر فريدى ريفو رئيس البلدية البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة، "مرسوما بلديا رسميا" ينفذ فى الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، حيث تشهد المدينة الدورة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل ''مدينة الفرح''.
وفى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز"، قال "ريفو"، إنه بسبب سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة على نفسية المواطن، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس، أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح.
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