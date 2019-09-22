شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسى: طورنا العديد من الصواريخ والأسلحة بعد استخدامها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أن الصواريخ المجنحة من نوع "كاليبر" خضعت للتحديث بعد استعمالها فى سوريا، مما ساعد فى تقليص زمن تحميل إشارة الإطلاق، مضيفا أنه تم إيقاف إنتاج وتزويد الجيش الروسى بـ12 نموذجا من الأسلحة أيضا بعد استخدامها فى سوريا، كما أنه تم تحديث 300 نموذج آخر.

وقال وزير الدفاع فى حديث صحفى أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية : "فى حال الحديث عن استخدام الأسلحة الدقيقة، فعلى سبيل المثال، فإن فترة إصدار إشارة الإطلاق لصاروخ "كاليبر" المجنح كانت تستغرق الكثير من الوقت قد يختفى معه الهدف. أما اليوم، فقد تقلصت هذه الفترة".

وأضاف الوزير "استنادا إلى نتائج العمليات القتالية فى سوريا، كان لدينا بطبيعة الحال استخلاص معلومات كبير يمكننى أن أخبركم أنه تم تعديل وتحديث حوالى 300 نوع من الأسلحة مع مراعاة التجربة السورية، و 12 نموذجًا واعداً تمت إزالتها من الإنتاج والتسلح".

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يشار فى هذا الشأن إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى شهر أغسطس الماضي، أنه خلال العملية فى سوريا تم اختبار 231 عينة من الأسلحة الحديثة والمحدثة، والتى أظهرت كفاءة عالية.

يذكر أن روسيا تقوم منذ يوم 30 سبتمبر 2015، وبطلب من الرئيس السورى بشار الأسد، بتوجيه ضرباتٍ جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة". وخلال هذه الفترة قامت القوات الجوية الفضائية الروسية بالتعاون مع السفن التابعة لأسطول بحر قزوين، وغواصة "روستوف على الدون" المزودة بصواريخ "كاليبر"، بالقضاء على مئات المسلحين، وتدمير آلاف الأهداف التابعة لهم .