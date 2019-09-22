شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات "الوطنى الاتحادى" الإماراتى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت البعثات الدبلوماسية الإماراتية، صباح الأحد، استقبال الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019.

وحسب وكالات أنباء، استقبلت سفارة الإمارات فى ولينجتون أول مواطن إماراتى يصوت فى الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، على مستوى البعثات الدبلوماسية الإماراتية فى الخارج.

وقالت السفارة "تشرف أول مركز انتخابى بمقر سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا باستقبال أول مواطن يصوت فى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على مستوى بعثات الدولة في الخارج".

وافتتحت سفارة الإمارات لدى الصين مركزها الانتخابي، لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

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وقالت السفارة "بدأت سفارة الدولة لدى الصين استقبال الناخبين من المواطنين الإماراتيين بمقرها".

كما افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بانكوك المركز الانتخابى لليوم الأول من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تستمر حتى غد الإثنين.

وفي كوريا الجنوبية، افتتحت سفارة الإمارات لدى سيؤول العملية الانتخابية للمجلس الوطني. وبدأت في استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات للإماراتيين المتواجدين بالخارج.