شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتهاء التصويت فى انتخابات "الوطنى الاتحادى" الإماراتى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل، اليوم وغدا سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية حول العالم، فى 118 مركزا انتخابيا أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، واختيار ممثليهم لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى فى الدورة الانتخابية الرابعة، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وتستمر عملية التصويت خارج الدولة التى تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى حتى الغد، وذلك وفقاً للجدول الزمنى للانتخابات، حيث يمتد اليوم الانتخابى للتصويت خارج الدولة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.

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وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطنى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فتح باب التصويت خارج الدولة يهدف إلى ضمان المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية، من خلال تمكين مختلف أعضاء الهيئات الانتخابية، بمن فيهم الموجودون خارج الدولة للعمل أو الدراسة أو أى مهام أخرى، من المشاركة فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 وممارسة حقهم الانتخابى لاختيار ممثلين عنهم يحملون قضاياهم واحتياجاتهم إلى أروقة المجلس.

وقال إن حرص مواطنى الدولة الموجودين فى الخارج من أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فى العملية الانتخابية، انطلاقاً من ولائهم وانتمائهم الوطنى، اقتضى توفير كل الاستعدادات لضمان الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية الـ118 المخصصة للتصويت خارج الدولة فى البعثات الدبلوماسية.

وأشاد بتضافر الجهود بين اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، لما فيه تحقيق جاهزية كل مراكز التصويت المنتشرة حول العالم، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير، ويوفر موقع اللجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae المزيد من المعلومات والتفاصيل لأعضاء الهيئات الانتخابية حول عناوين البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، ومراكز التصويت الموزعة على سفارات الدولة ومقار البعثات الدبلوماسية الإماراتية حول العالم، وغيرها من التفاصيل التي تهم الناخبين من آليات وإجراءات التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.