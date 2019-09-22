شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن القبض على الخلية المخططة لتفجير كربلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على الخلية المخططة للتفجير الذى وقع أمس الأول الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، فى مؤتمر صحفى عقده داخل مقر الجريمة المنظمة، إن الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز، أسفر عن القبض على الخلية التى خططت لعملية التفجير فى مدخل كربلاء، حسبما أفادت قناة (السومرية) العراقية.
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية، قد أعلنت أمس الأول، انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين.
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