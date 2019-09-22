شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق حملة لمكافحة نواقل أمراض الخريف والأمطار فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الدعم السريع لمكافحة نواقل الأمراض السودانية، بالتعاون مع حكومة ولاية الخرطوم، حملة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التردي البيئي على صحة الإنسان والمحافظة على سلامة المجتمع، وخفض نسبة الإصابة بالأمراض الناتجة عن آثار الخريف والأمطار ونواقل الأمراض لتحقيق حياة صحية للمواطنين.



حملة مكافحة نواقل الأمراض

وتهدف الحملة كذلك الي إجراء تغييرات إيجابية في نمط الحياة الصحية وضرورة المحافظة على البيئة وسلامتها من التدهور والتلوث بفعل نواقل الأمراض وإنعاكساتها على الصحة العامة والتي تسبب الامراض المعدية مثل الملاريا والإسهالات المائية وغيرها من الأمراض المستوطنة.

وركزت الحملة على إجراءات السلامة من رش للبرك والمستنقعات المائية وداخل المنازل وردم المجاري الملوثة ونظافة الطرقات والشوارع للحد من معدلات إنتشار الأمراض أو القضاء عليها.



الكشف على السودانين)

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و تشمل الحملة الرش اليومي بكل محليات الخرطوم على مناطق وقري الولاية في المواقع المعرضة للإصابة والبؤر المتوقع توالد الحشرات والنواقل فيها بالإضافة الي قسم التوعية للمواطنين، بضرورة الإلتزام بتغطية مصادر المياه والطعام أثناء الحملة تجنبا لتلوث المياه والطعام وتعزيز المفاهيم الصحية حول التعامل السليم مع المبيدات الحشرية وتدريب الفنيين على إجراءات السلامة وطرق صيانة المعدات والتعامل السليم مع الحالات الطارئة عند حدوث الإصابات في بيئة العمل وأهمية الإسعافات الأولية.



قوات الدعم السريع

كما قامت قوات الدعم السريع بوضع خطة متكاملة وشاملة لتغطية جميع مناطق وقرى الولاية في حملة التخلص من نواقل الأمراض من خلال رش المبيدات كما قامت بعمل مسح ميداني للمناطق الموبوءة بالقوارض والحشرات وكذلك التنسيق مع الجهات الصحية.