شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية بنوك الدم بالقصيم تطلق حملة تبرع بالدم تزامنا مع اليوم الوطنى الـ89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جمعية أصدقاء بنوك الدم، حملة "همة حتى القمة" للتبرع بالدم، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89، وذلك بهدف الوصول إلى أكثر من 89 متبرعا ليستفيد منها أكثر من 267 محتاجا ومريضا وسد حاجات بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المدير التنفيذى للجمعية الأخصائى حمود البطى أن الحملة التى تستمر 3 أيام بمدينة بريدة، تأتى انطلاقا من واجب الجمعية الوطنى للمشاركة فى هذه المناسبة الغالية علينا جميعا، وتعزيزا لأواصر الترابط بين أفراد المجتمع الواحد من خلال المشاركة فى تخفيف معاناة العديد من المرضى المحتاجين للدم.