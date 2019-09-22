شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى توقف عمل 6 شركات كبيرة لتحويل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوقفت ميليشيات الحوثى الانقلابية، عمل 6 شركات كبيرة لتحويل الأموال، ودعت اليمنيين والبنوك إلى سحب حوالاتهم وأموالهم من شبكات هذه الشركات خلال يومين.

وأصدرت ميليشيات الحوثى، قرارا عبر المصرف المركزى الخاضع لسيطرتها فى صنعاء، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، يقضى بإيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لـ 6 شركات صرافة، تعد من الأشهر والأكثر انتشاراً فى البلاد، وهى شبكات "النجم" و"المحيط" و"دادية" و"يمن إكسبرس" و"الامتياز" و"اليابانى".

وسيتم العمل بالقرار ابتداء من اليوم 22 سبتمبر بحسب المصرف، وحظر القرار على كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك التعامل مع هذه الشبكات المذكورة، متوعداً من يتعامل مع هذه الشبكات القرار بالإجراءات القانونية.

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ودعت الجماعة الحوثية، هذه الشبكات إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة فى الشبكة بإشراف مفتشى البنك المركزى المكلفين رسمياً خلال يومى 23 و24 سبتمبر كحد أقصى".

ولم يوضح قرار الحوثيين، أسباب هذا الإجراء، فى حين لم يصدر أى تعليق حتى اللحظة عن الشبكات المالية الموقوفة على القرار.

يأتى هذا القرار، بالتزامن مع ذكرى الانقلاب الذى نفذته ميليشيا الانقلاب الحوثية، فى سبتمبر 2014 وعملت الميليشيا منذ بدء الانقلاب على فرض إتاوات مالية على التجار وشركات الصرافة، وقامت بحبسهم وملاحقتهم، وذلك فى إطار مساعيها الرامية لتصفية العاصمة من كل رؤوس الأموال غير الموالين لها.

كما عمدت ميليشيات الحوثى، على نهب التجار وملاحقتهم، كما تقوم بدعم تجار جدد موالين لها فى كافة القطاعات التجارية، بهدف السيطرة على الاقتصاد اليمنى بشكل كامل.