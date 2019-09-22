شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ.. الجبير: السعودية ستبذل كل ما فى وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة ستبذل كل ما فى وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران.

وقال الجبير فى مقابلة أجراها مع شبكة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية، أذاعتها اليوم الأحد، إن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكرى، موضحًا أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن.

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وشدد الوزير السعودى، على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدًا أن المملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن.

وأشار، إلى أن إيران انخرطت فى سلوك عدوانى لمدة 40 عامًا، ودمرت لبنان من خلال حزب الله، كما أرسلت ميليشيات لتدمير سوريا، ولديها أيضًا ميليشيات فى العراق، وأخرى فى اليمن، وتقوم بتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف الجبير، أن إيران عملت على تشكيل خلايا فى دول مختلفة منها الكويت والبحرين لاستخدمها فى تدبير هجمات إرهابية.