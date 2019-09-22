شكرا لقرائتكم خبر عن الغانم : افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، أنه تم الاتفاق بعد أخذ موافقة الأمير الشيخ صباح الأحمد، على أن يكون افتتاح دور الانعقاد الرابع الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل،. مجددا التأكيد على أن صحة الأمير على مايرام وأنه سيعود إلى البلاد فور انتهاء فترة راحته ونقاهته.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي، بمجلس الأمة اليوم حسبما نقلت الصحف الكويتية : "ثلاث نقاط سوف أوصلها لكم الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى صحة الأمير على ما يرام وفي أحسن حال كما رأيتموه، وأبلغني تحياته إلى كافة أبناء الشعب الكويتي، وكذلك أبلغت سموه تحيات ودعوات كل الشعب الكويتي".

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وقال "كل من حوله يطالب الأمير بألا يستعجل بقطع إجازته لأنه يحتاج إلى مزيد من الراحة وإن شاء الله بعد انتهاء فترة راحته ونقاهته يعود إلى البلاد سالما معافا مشافى بإذن الله".

وأضاف الغانم:" الأمر الآخر هو ما يتعلق ببداية دور الانعقاد فتم الاتفاق والتأكيد بعد أخذ موافقة الأمير على أن يكون افتتاح دور الانعقاد ان شاء الله يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل".

وفي ختام تصريحه ذكر الغانم انه سيتوجه اليوم الى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية – الآسيوية مبينا انه من أهم المؤتمرات التي تسبق مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك للتنسيق مع المجاميع الجيو سياسية المختلفة بخصوص ما سيتم طرحه في المؤتمر الدولي