شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تنفى تعرض وفدها الحكومى فى الصين إلى "خطر الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر عراقى فى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول تعرض الوفد العراقى الذى يزور الصين إلى حادث خطير .

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الأنباء التى تحدثت عن تعرض الوفد العراقى الذى يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى إلى خطر الموت غير صحيحة، ولم يحدث أى شيء مما ذكر".

وأضاف أن "الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعى بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يعرضنا هذا الشيء للخطر".

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يذكر أن وسائل إعلام عراقية قد تداولت معلومات عن تعرض الوفد العراقى الذى يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى خطر الموت وهم على جسر هايوان بسبب الأمطار والعواصف.