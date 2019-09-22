كيف تبطئ من سرعة "فيديوهات" اليوتيوب؟

الأحد 22 سبتمبر 2019

اليوتيوب

وسط ملايين المستخدمين يرغب بعض مستخدمي موقع يوتيوب في مشاهدة مقطع فيديو ببطء، خاصة إذا كان يحمل لحظات محببة لقلبه أو مقاطع رياضية.



ويمكن تفعيل هذه الميزة عبر خطوات سهلة دون مغادرة الصفحة.

1- اذهب إلى موقع يوتيوب.

2- ابحث عن المقطع الذي تريد إبطاءه.

3- حرك مؤشر الفأرة إلى منتصف مقطع الفيديو الذي تم تشغيله وانقر على أيقونة الإعدادات التي تشبه الترس.

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4- ستظهر قائمة، قم بالتمرير للعثور على سرعة التشغيل وانقر فوقها.

5- يمنحك يوتيوب 8 خيارات لسرعة التشغيل، وكلما كان الرقم أصغر كان الفيديو أبطأ.

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6- بمجرد النقر فوق السرعة المطلوبة، قم بتشغيل الفيديو مرة أخرى.

خطوات تفعيل ميزة بطء التطبيق

1- قم بفتح تطبيق يوتيوب في هاتفك الذكي.

2- ابحث عن المقطع الذي ترغب في إبطائه.

3- في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط على الخطوط العمودية الثلاثة للوصول إلى قائمة الإعدادات.

4- ستظهر قائمة، انقر فوق "إعدادات التشغيل".

5- في خيار السرعة، انقر فوق السهم للأسفل للوصول إلى خيارات تشغيل الفيديو.

6- قم باختيار معدل سرعة الفيديو المطلوب، تذكر الأرقام الأصغر فهي تعني معدل سرعة أبطأ.

7- الآن اضغط موافق.