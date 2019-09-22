وزير الدفاع اللبناني في دولة أوروبية لبحث دعم الجيش اللبناني

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني أن اللقاء أثمر عن اتفاق بتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين أرمينيا ولبنان.
كما تطرق الطرفان إلى سبل التعاون بين الدولتين في مجالات مختلفة بما في ذلك المجال العسكري خصوصا مع دور أرمينيا بإعداد الطائرات المسيرة والردارات القادرة على رصد هذه الأنواع من الطائرات.
كما اتفق الطرفان على زيارة الوفد الأرميني إلى لبنان بهدف توطيد التعاون العسكري بمجالاته كافة بين البلدين.
والتقى وزير الدفاع اللبناني رئيس جمهورية أرمينيا آرمين ساركسيان الذي بحث معه موضوع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وسبل التعاون بين لبنان وأرمينيا في هذا الإطار وخصوصًا بين الشباب الأرميني والشباب اللبناني وما لذلك من انعكاس على اقتصاد البلدين.
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