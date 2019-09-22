شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى قادة الإعلام العربى بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أعمال ملتقى قادة الإعلام العربى فى نسخته السادسة اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذى يعقد بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامى العربى وقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.

يشارك نحو 100 شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين، وكبار المسئولين فى قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربي.

ويولى الملتقى اهتماما خاصا بالقضايا والمجريات التى تطرأ على الساحة لمناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية، مما يعمل على رفع وعى الجماهير فى المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة وأسبابها وآثارها على كل المستويات.

ويهدف ملتقى قادة الإعلام إلى خلق قنوات للحوار بين كل من الجمهور المستهدف ومتخذى القرار لتعزيز المشاركة فى اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الإعلامية المثارة على الساحة.

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ويتضمن جدول أعمال الملتقى، الذى يُعقد على مدى يوم واحد، جلستين رئيسيتين..الأولى تحت عنوان "واقع الإعلام العربى .. والمستقبل المأمول"، وتناقش عددا من الموضوعات أهمها دور الإعلام فى المتغيرات بالمنطقة، مستقبل الإعلام التقليدى فى ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الإعلام على متخذ القرار وتوجيه الرأى العام بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الإعلامية ومسئولية وسائل الإعلام فى الفترة الحالية .

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "الإعلام منبر لقيادة الرأى العام" وتناقش عددا من الموضوعات أهمها مسارات التنمية فى المؤسسات الإعلامية وقدرات الإعلاميين، دور المؤسسات التعليمية فى تطور صناعة الإعلام، المسئولية التعليمية فى تطور صناعة الإعلام، المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية، والإعلام العربى وتحديات المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات فى الأدوات الإعلامية فى ظل ثورة التكنولوجيا.

يذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربى يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامى العربى بالكويت، والذى يعقد مبادراته الإعلامية على مدار 17 عاما بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.