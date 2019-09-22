شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تقتل انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل مسلح فى قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية.

وأفادت القيادة العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن القوات الأمنية قتلت إرهابيا انتحاريا كان يرتدى حزاما ناسفا فى قضاء الطارمية الواقع فى العاصمة بغداد.

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وأشارت إلى أن المسلح كان يحمل أسلحة يدوية وكلاشنكوف عندما هاجمته القوات الأمنية فى قرية الغزيلة التابعة لقضاء الطارمية العراقي، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم سقوط أى ضحايا فى صفوف القوات الأمنية خلال عملية مطاردة المسلح .

وتعلن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" إرهابى خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.