شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تتخلى عن شرط "الهوية" للتصويت بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تراجعها عن شرط إلزامية حيازة المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، الموجودين خارج الدولة، بطاقة الهوية الرسمية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، التى انطلقت صباح اليوم، في 118 سفارة وبعثة دبلوماسية للدولة، مستعيضة عنها بصورة من الهوية وأصل جواز السفر، لتسهيل عملية التصويت على الطلبة والمرضى والمسافرين في الخارج، الذين قد لا يحملون بطاقات الهوية معهم.

وحسب موقع الإمارات اليوم، بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في الخارج، التي تتواصل على مدار اليوم وغداً، كثّف المرشحون حملاتهم الدعائية الموجهة للمواطنين الموجودين بالخارج.

Advertisements

ووفقاً للجنة الوطنية للانتخابات، تستمر عملية التصويت فى الخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم وغداً، بحسب الجدول الزمني للانتخابات، حيث يمتد اليوم الانتخابي للتصويت خارج الدولة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للدول التي توجد فيها المراكز الانتخابية، مع إمكانية أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة السادسة مساءً، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة السفارة أو القنصلية انتهاء عملية الانتخاب.

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت استثناء المصوت في الخارج من إبراز بطاقة الهوية الأصلية، والاكتفاء بصورة منها مع إبراز جواز السفر أو أي وثيقة رسمية تحتوي على صورة الناخب، وذلك ضمن السعي لتسهيل عملية التصويت خارج الدولة على الطلبة والمرضى والمسافرين، الذين قد لا يحملون بطاقات الهوية معهم.

وأكد العويس أن فتح باب التصويت خارج الدولة يهدف إلى ضمان المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية، من خلال تمكين مختلف أعضاء الهيئات الانتخابية، بمن فيهم الموجودين خارج الدولة للعمل أو الدراسة أو أي مهام أخرى، من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثلين عنهم يحملون قضاياهم واحتياجاتهم إلى أروقة المجلس.