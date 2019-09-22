شكرا لقرائتكم خبر عن الواجهة البحرية بجدة تستحوذ على أكبر نسبة زوار خلال فعاليات اليوم الوطنى الـ89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات اليوم الوطنى الـ 89 بمحافظة جدة إقبالا واسعا من سكانها احتفالا بمناسبة مرور 89 عاما على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز، وكانت النسبة الأكبر للزوار من نصيب الواجهة البحرية بجدة، فى حين توزعت الفعاليات على عدة مواقع بالمحافظة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، من أبرز الفعاليات التى أقيمت بهذه المناسبة الغالية، فعالية العرض الجوى فى الكورنيش، الذي شهد حضوراً كبيراً استمتع بهذا العرض المدهش، وعروض الألعاب النارية، والعروض الضوئية والفنية والرياضية والترفيهية المختلفة.

وشاركت أمانة محافظة جدة، من خلال تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام، وإضاءات المجسمات، والرسم الجرافيكي في المرافق العامة، وعروض الصوت والضوء، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة، وتزيين مباني البلديات الفرعية ومبنى الأمانة الرئيسي بالأعلام وإنارتها باللون الأخضر، وتزيين الطرق باللوحات والأعلام بهذه المناسبة الوطنية، في لوحة فنية تنشر مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني على الجميع، حيث توشحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها براية التوحيد وتركيب لوحات الطرق التي تبرز ملحمة توحيد المملكة.

وجرى تركيب أكثر من 10.000 علم في أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة جدة وتزيين مداخل جدة الرئيسية وميدان البيعة وميدان خادم الحرمين الشريفين الذي يحمل أطول سارية علم في العالم وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية الذي يضاء بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد.