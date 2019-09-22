شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثى تقف وراء أزمة الوقود بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية اليوم الأحد، ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران مسؤولية توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة غربى البلاد.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها - نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية أجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة، وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين فى المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

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وأكدت أن عددا من هؤلاء التجار التزم بنفس القرارات والضوابط فى الموانئ المحررة، وحصل من اللجنة الاقتصادية على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم فى تلك الموانئ لأى تأخير .. مشيرة إلى أن هدف ميليشيا الحوثى من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنسانى الذى يتسببون به فى أروقة المنظمات الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن فى وقت سابق استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.