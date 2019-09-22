شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء الإماراتى "حلمى فى الوصول إلى الفضاء يتحقق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، إن حلمه بالوصول إلى الفضاء بدأ فى الصف الرابع الابتدائى، عندما رأى صورة أول رائد فضاء عربى فى كتاب اللغة العربية للصف الرابع، وهو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، قال المنصورى "أتذكّر تلك اللحظة التى حلمت فيها بأن أرى نفسى أصل إلى المكان نفسه، فكانت بداية الشرارة لدى التى جعلتنى أتأمل أكثر النجوم، وأحلم بالوصول إليها فى يوم من الأيام".

وتابع، "حلمى اليوم يتحقق، وإن شاء الله أكون على قدر الثقة التى أعطتنى إياها قيادة دولة الإمارات، والعالم أجمع يفخر بنا".

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ولفت المنصورى، إلى أنه كان يظن أن تحقيق حُلمه بأن يكون رائد فضاء، الذى رافقه طوال حياته، ضرب من المستحيل، لكنه الآن أصبح على بُعد خطوة من تحقيق الحلم الإماراتى، متابعاً: "أنا كطيار حربى فى القوات الجوية لسنوات، تمكنت من اجتياز الاختبارات بسهولة، حتى أصبحت الآن قريباً أكثر من أى وقت مضى من معانقة أحلامى، وتحقيق الحلم الإماراتى، والانطلاق نحو الفضاء".

وكان المنصورى، نشر على "إنستجرام" صورة لمركبة "سويوز" علق عليها: "أكملنا المعاينة الثانية للمركبة السويوز وذلك قبل أربعة أيام من الانطلاق للمحطة الدولية للفضاء".

والمقرر أن ينطلق الفريق الرئيس لـ"مهمة 25 سبتمبر"، الذى يضم الإماراتى هزاع المنصورى والروسى وأوليج سكريبوشكا، والأميركية جيسيكا مير، فى رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأربعاء المقبل، وسيكون الإطلاق فى تمام الساعة 5:56 عصراً بتوقيت دولة الإمارات.