تعرف على 5 حالات تبطل الصوت فى انتخابات الوطنى الاتحادى الإماراتى بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الوطنية للانتخابات فى الإمارات خمس حالات تؤدى إحداها إلى بطلان الصوت الانتخابى فى التصويت خارج الدولة بانتخابات الوطنى الاتحادى وهى: - الأصوات المعلقة على شرط، والتى يثبت فيها أكثر من مرشح واحد. - الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب. - الأصوات التى تحمل أى علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه. Advertisements - الأوراق التى بها كشط أو شطب. - الأوراق التى لا تتضمن إشارة الإدلاء بالصوت الانتخابى.

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