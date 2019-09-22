شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص فى هجوم مسلح شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص فى هجوم مسلح استهدف أحد المنازل فى شمال العاصمة بغداد. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر قوله إن مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا فى منطقة النباعى وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائى، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة شمال بغداد. وأشار المصدر إلى القوات الأمنية قامت بتطويق مكان الحادث ونقل جميع الجثث إلى الطب الشرعى وفتحت تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات الحادث الإرهابى. Advertisements يأتى هذا الحادث فى الوقت الذى يتمتع فيه العراق باستقرار أمنى نسبى، ولكنه يشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة، فى حين تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص فى هجوم مسلح شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.