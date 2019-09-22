شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يطالب بمزيد من اليقظة لاستعادة باقى المناطق من الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى أن صفحة الميليشيا الحوثية والانقلاب فى بلاده ستطوى دون رجعة، وستتم استعادة مؤسسات الدولة، ويعود اليمن فاعلاً فى محيطه الإقليمى والدولى.

جاء ذلك فى تصريح للرئيس اليمنى خلال لقائه ومحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمى، وطالب هادى، فى تصريحه الذى نقلته قناة العربية الحدث الإخبارية، بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال استعادة باقى المناطق من ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران .

وكان طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد استهدف فى وقت سابق، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثى فى جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة شمالى اليمن .