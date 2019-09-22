شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الأفغانية" تستعيد السيطرة على منطقة بإقليم غازنى من قبضة طالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد، إنه تمت استعادة السيطرة على منطقة (جاجاتو) فى إقليم (غازنى)، وذلك بعد ما ظلت عامين تحت سيطرة حركة "طالبان".

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - إنه تم إبطال مفعول العديد من الألغام خلال عملية استعادة السيطرة على المنطقة، مضيفة أن حركة طالبان تكبدت خسائر ضخمة، وذلك دون الإشارة إلى سقوط ضحايا فى صفوف القوات الأفغانية أو المدنيين.

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وتم تحرير هذه المنطقة الواقعة شمال إقليم (غازنى) فى عملية أُطلق عليها اسم (مبين) بدعم غارات جوية. ويفتح استعادة السيطرة على المنطقة الطريق أمام الوصول إلى مناطق (ماليستان) و(جاجهورى) و(أجريستان) و(ناور).