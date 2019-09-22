شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارت ومحمد بن زايد يهنئون الملك سلمان باليوم الوطنى الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة اليوم الوطنى الـ89 للمملكة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.