العراق.. عودة 1326 نازحا الى مناطق في محافظة نينوى

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عن عودة نحو (1326) نازحاً لمدينة الموصل ومناطق محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نحو (1326) نازحا عادوا من مخيمات المحور الجنوبي لمدينة الموصل إلى احياء ومناطق محافظة نينوى".

وبيّن، ان "ذلك تم بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة".

وأضاف جهاكير، انه "تم تخصيص حافلات لنقل هؤلاء النازحين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي حمام العليل والجدعة جنوبي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى".

وتابع، ان "هدف الحكومة والوزارة هو عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة في مدينة الموصل والمناطق المحررة الأخرى".

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وأفصح جهاكير، ان "المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة هي قضاء مخمور، الحضر، قضاء الموصل، بادوش، تل عبطة، ربيعة، بعاج، القيارة، الكسك، المحلبية، النمرود، تل عبطة، حميدات، حمام العليل، ربيعة وسنجار)".

وفي وقت سابق، قال سيدو جتو، رئيس مجلس محافظة نينوى في تصريح صحفي، أنه "لا زال في نينوى أكثر من 750 ألف نازح بحاجة للخدمات، كما أن الكثير من مناطق المدينة مدمر، ويحتاج إلى البناء والإعمار".

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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