ليبيا.. هدوء حذر بمحاور القتال جنوبي طرابلس غداة مواجهات عنيفة

طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365



عاد الهدوء الحذر اليوم الأحد لمحاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس بعد معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.



وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الهدوء عاد لمحوري الخلاطات واليرموك جنوبي طرابلس وتمكنت خلاله قوات الوفاق من استعادة السيطرة على معسكر اليرموك بعدما سيطرت عليه قوات حفتر لساعات.

واستهدف الطيران الحربي التابع لحفتر ليلة أمس تمركزات في عين زارة وجنزور والخلاطات جنوبي طرابلس.

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مواجهات الأمس كانت الأعنف منذ حوالي شهر وذلك بعد أيام من الهدوء الحذر.

وفي السياق ذاته أشاد المجلس الأعلى للدولة بالبطولات التي حققتها قوات الوفاق في صد محاولة التقدم الفاشلة لقوات حفتر امس السبت من محوري اليرموك والخلاطات.

ودعا المجلس وفق بيان نشره في ساعة متأخرة امس رئيس المجلس الرئاسي إلى اتخاد موقف قوي ورادع، يتناسب مع حجم التضحيات ومستوى البطولات، تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد، خلال مشاركته في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

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