تحديث “آي أو إس 13” يمكنه إبطاء سرعة هاتف “#آيفون”.

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير صحفية أن تحديث نظام تشغيل “آي أو إس 13” الجديد، سيمكنه بصورة مفاجئة إبطاء سرعة هواتف “آيفون” الخاصة بالمستخدمين.

وأشار موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، إلى أن تحديث “آي أو إس 13.1″، الذي سيطرح يوم 24 سبتمبر الجاري، سيضيف ميزة جديدة للتحكم في سرعة المعالج.

وستكون تلك الميزة الجديدة متاحة على هواتف “آيفون XR” و”آيفون XS”.

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وأوضحت “أبل”، أن تلك الميزة ستتمكن لأول مرة من كبح سرعة المعالج الخاص بالهاتف، لتوفير عمر البطارية التي أفادت تقارير إلى أنها تستهلك بصورة أكبر بكثير من باقي هواتف “آيفون”.

وأشارت “أبل”، إلى أنها قررت منح المستخدمين حق التحكم في سرعة المعالج، بدلاً من إبطاء المعالج بصورة قسرية من دون علم المستخدم.

ومنحت “أبل” حقاً إما تفعيل خدمة “كبح المعالج” أو إيقافها، أو تشغيلها عندما يكتشف المستخدم أن بطارية “آيفون” ضعيفة.