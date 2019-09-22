هواوي تدشن منظومة حوسبية جديدة في الذكاء الصناعي

الأحد 22 سبتمبر 2019

هواوي

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة هواوي الصينية عن منظومة خوادم حوسبية جديدة في مجال الذكاء الصناعي أطلقت عليها اسم "أطلس 900"، يكون من شأنها توفير إمكانات جديدة في مجالات البحث العلمي المختلفة والابتكار التجاري.



صرح بذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة كين هو، ضمن فعاليات مؤتمر "هواوي كونكت 2019" الذي يعقد في مدينة شنغهاي بعنوان "التحول الذكي" خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك للإعلان عن استراتيجية الشركة ومشاريعها وشراكاتها المستقبلية.

وقال كين إن "أطلس 900" أسرع مجموعة تدريب على الذكاء الصناعي في العالم، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الشركة في سوق الحوسبة، حيث قامت بتطوير هذه المنظومة خلال العقد الماضي.

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وأضاف أن سوق الحوسبة "ضخم" وتبلغ قيمته أكثر من تريليوني دولار أمريكي، مؤكدا مواصلة "هواوي" الاستثمار في هذا السوق من خلال استراتيجية تركز على 4 مجالات رئيسية هي الهندسة المعمارية، وأنظمة المعالجات والحفاظ على حدود العمل، إضافة إلى بناء نظام بيئي مفتوح.

وذكر كين أن شركة "هواوي" أطلقت العام الماضي معالجات مبتكرة لتوفير إمدادات ثابتة من طاقة الحوسبة بتكلفة أقل تحت اسم "دافنشي"، مشيرا إلى أن لديها أيضا مجموعة كاملة من المعالجات للأغراض العامة والأجهزة والشاشات الذكية.

وأوضح أن الشركة ستستثمر خلال السنوات الـ5 المقبلة نحو 1.5 مليار دولار لبناء نظام بيئي مفتوح من خلال إعداد برامج تطوير خاصة تقوم على دعم 5 ملايين مطور وتمكين شركاء الشركة حول العالم من تطوير جيل جديد من التطبيقات والحلول الذكية.

وأعرب عن اعتقاده أن الحوسبة الإحصائية سترسم خلال السنوات الـ5 المقبلة المسار الرئيسي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إذ ستشكل الحوسبة الذكية أكثر من 80% من إجمالي الطاقة المستخدمة في جميع أنحاء العالم.