تعرف على طريقة لقتل جراثيم اليد

الأحد 22 سبتمبر 2019

طريقة لقتل جراثيم اليد

كتب متابعات_الخليج 365

حذَّرت دراسة يابانية من أنَّ السوائل المُطهِّرة لليد غير كافية للحماية من الجراثيم المختلفة بما في ذلك الإنفلونزا.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "كيوتو" في اليابان أنَّه حتى بعد دقيقتين من نقع اليدين في المُطهِّر الذي يحتوي على الكحول كان الفيروس لا يزال حياً.

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وقضى المتطوعون في الدراسة، الذين سمحوا للعلماء بوضع مخاط مصاب بالإنفلونزا على أيديهم، 4 دقائق كاملة لقتل الفيروس بعد فرك أيديهم بالمُطهِّر.

ونصح العلماء بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون المزوّد بالمضادات الحيوية مع فركها جيداً مما قد يقضي على الجراثيم وفيروس الإنفلونزا في 30 ثانية.

ويجتاح وباء الإنفلونزا العالم كل عام ويقتل ما بين 250 إلى 500 ألف شخص سنوياً، وقد يحمي لقاح الإنفلونزا من الإصابة بالفيروس خاصة كبار السن والأطفال.