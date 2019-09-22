حل مثالي لسمنة الأطفال

الأحد 22 سبتمبر 2019

سمنة الأطفال

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة صينية أن مكملات الخمائر تساعد في إنقاص وزن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة.



ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مستشفى فوتشو للأطفال في الصين أن فريق البحث قيم حالات ٥٤ طفلاً تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٤ عامًا، تم تصنيفهم جميعًا على أنهم يعانون من السمنة المفرطة.

وخلال ١٢ أسبوعًا قام العلماء بقياس وزن المشاركين وعلامات الصحة الأيضية، والتي تتضمن سمات مثل مستويات السكر في الدم لديهم، ووجدوا أن الأطفال الذين عولجوا بمكملات الخمائر فقدوا وزناً أكبر بكثير وكانوا يتمتعون بصحة استقلابية أفضل من غيرهم.

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وكشفت النتائج التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لطب الأطفال والغدد الصماء في فيينا أن استخدام هذه المكملات قد يقلل من خطر إصابة الأطفال بأمراض التمثيل الغذائي في المستقبل، مثل السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب.

وأكد العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد هذه النتائج، لأن عدد المشاركين في الدراسة كان صغيراً ومقتصرًا على منطقة فوجيان الصينية.

وأوضحوا أن السمنة لدى الأطفال مشكلة متنامية تحتاج إلى تدخل مبكر لمنع حدوث مشاكل صحية طويلة الأجل، مشيرين إلى أن العلاجات القائمة على بكتيريا الأمعاء تعد استراتيجية جديدة وأكثر فاعلية للتصدي لهذا الوباء الخطير.

ومكملات الخمائر هي كائنات حية دقيقة من البكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين الصحة والتي تتوافر في بعض الأطعمة مثل اللبن، والجبن، والمخللات وغيرها من مصادر "البروبيوتيك".