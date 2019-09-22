الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته بوحشية

وحسب صحيفة "سبق" السعودية ، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

من جانبه، اعتذر والد الطفلة وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا مشاعر غضب واسعة في السعودية.

وظهر الشاب، في مقطع فيديو رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية، على حد تعبيره. وأضاف، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.