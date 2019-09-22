دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press حقيقة صورة المقصورة "الماسية" بطائرة الإمارات

أثارت إحدى شركات الطيران الإماراتية جدلا وضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لمقصورة طائرة فخمة مغطاة بقطع من الماس البراق، الأمر الذي يعد أمرا غريبا وغير مألوفا، وتساءل الكثيرون من رواد السوشيال ميديا عن ما إذا كانت الصورة حقيقة بالفعل أم لا.

ونشرت شركة طيران الإمارات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" ، صورة لمقصورة فخمة للغاية ومغطاة بألماس وبداخلها تقف مضيفة خلف بار المشروبات، وعلقت على الصورة قائلة "نحن نعلم أنكم أحببتم Bling 777 ، لذا إليكم مقصورة طيران الإمارات الماسية "A380 Onboard Lounge " . © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفي الحقيقة أن قطع الماس التي تغطي المقاعد والترابيزات المختلفة ليست حقيقية على الإطلاق، وإنما هي صورة لإحدى المقصورات وتم تعديلها لتظهر بالمشهد البراق في الصورة المنشورة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وتعد الصورة التي نشرتها طيران الإمارات، إحدى الأعمال الفنية بالكريستال لطبيبة الأسنان سارة شاكيل، والمعروف عنها مهاراتها العالية في استخدام برامج الفوتوشوب وتعديل الصور، لمنح الصور المختلفة مظهرا مبهرا قبل أن تنشرها بعد تعديلها عبر حسابها على "إنستجرام".

وكانت أولى الصور التي عدلتها "سارة" في ديسمبر العام الماضي، عندما كانت تنتظر رحلتها إلى مدينة "ميلانو" الإيطالية، وأثناء انتظارها نشرت صورة لطائرة الإمارات وأعدلتها نضيفة عليها قطع ألماسية لامعة، لتصبح طائرة ماسية وعليقت على صورة الطائرة قائلة :" في انتظار رحلتي، سيداتي وسادتي، أنا أطير رسميا إلى ميلانو لمشاهدة عرض جوائز "جلومور للمواهب".

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© متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press وتعد الطائرة الماسية مشروع ممتع لـ"سارة"، أنجزته قبل رحلتها إلى مدينة ميلانو، لتثير إعجاب وانبهار الكثيرون حول العالم وفي مقدمتهم شركة طيرات الإمارات نفسها، نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي مبدية إعجابها بأعمال "سارة".

وعلقت الشركة :" نحن نحب ردكم المتحمس على المقصورة الماسية لطائرة "A380"، رؤيتنا لإضفاء بعض المرح على السفر في الجو تم إطلاقها بواسطة الفنانة "سارة شاكيل" ، والتي كلفناها خصيصا بإنشاء هذا العمل الفني الجميل". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأوضحت الشركة أنه سيكون هناك الكثير من الانهبارات والمفاجأت للمسافرين على متن طائرة "A380"، مثل أجنحة خاصة ومنتجعات وحمامات للسباحة في مقصورات الدرجة الأولى، ومقاعد سرير مسطحة لدرجة رجال الأعمال، ومقصورة مريحة للدرجة الاقتصادية.

كما ستضم الطائرة صالة خصصة لتعاملات المسافرين المختلفة ويمكنهم احتساء المشروبات والكوكتيل من خلال البار الموجود بداخلها.