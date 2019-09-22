شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب محافظة نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأحد، أن مراصد الهيئة العامة للإنواء الجوية والرصد الزلزالى سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 3.7درجة على مقياس ريختر فى جنوب مدينة برطلا بمحافظة نينوى. وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الهزة تبعد 22 كم جنوب شرق نينوى، و10 كم جنوب برطلا".

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