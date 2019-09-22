الجامعة العربية تدين بأشد العبارات تفجير كربلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجامعة العربية، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي بمدينة كربلاء، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من القتلى والمصابين

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن العراق بذل تضحياتٍ هائلة من أجل دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه، مُضيفاً أن فلول داعش تُعاني الهزيمة وتمارس تكتيكات اليأس.

وقدم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، معرباً عن تضامنه مع العراق، حكومةً وشعباً، في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن العراق يسير على الطريق الصحيح من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

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