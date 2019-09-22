شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار نسبيا بالبحرين.. غائم بالإمارات.. وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الأحد سيكون حسن بوجه عام لكنه حار نسبيا خلال النهار، ودرجة الحرارة العظمى 39 الصغرى 28 .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، فى حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية، وتصل العظمى 41 درجة.

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الإمارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد، دخول فصل الخريف أجواء الدولة فلكياً، اعتباراً من اليوم الأحد ، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى، وذلك مع تعامد الشمس على خط الاستواء، والاتجاه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدى.

ويتوقع المركز الوطنى أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والغربية، ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تصل سرعتها إلى 35 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وسُجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة، بواقع 22.2 درجة مئوية فى منطقة ركنة عند الساعة 6:15 صباحاً، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة فى مدينة زايد بواقع 43.7 درجة مئوية، عند الساعة الثالثة عصراً.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة للعظمى.



