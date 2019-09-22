%18.2 انخفاضا في صادرات "هواتف" كوريا الجنوبية

الأحد 22 سبتمبر 2019

هواتف

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر العاشر على التوالي في أغسطس الماضي، بسبب تباطؤ الطلب على الرقائق والهواتف المحمولة والعروض، حسب ما أظهرت البيانات يوم الأحد.



ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 15.23 مليار دولار في الشهر الماضي، متراجعة بنسبة 24.5% عن العام الماضي.

وظلت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية تشهد انخفاضا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مع انخفاض الشحنات الخارجية بنسبة 21.8 % في يوليو/تموز.

وتراجعت صادرات أشباه الموصلات، أحد أهم عناصر التصدير الكورية، بنسبة 30.5% على أساس سنوي إلى نحو 8.1 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار شرائح الذاكرة وتباطؤ الطلب على رقائق النظام.

Advertisements

وانخفضت شحنات شاشات العرض بنسبة 26.7% إلى ما يقل قليلاً عن 2.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار شاشات الكريستال السائل وضعف الطلب على شاشات الصمام الثنائي العضوية الباعثة للضوء والباهظة الثمن.

وهبطت صادرات الهواتف المحمولة، وهي عنصر تصدير رئيسي آخر، بنسبة 18.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار دولار الشهر الماضي وسط تزايد الطلب في جميع أنحاء العالم وزيادة الإنتاج في الخارج.

وحسب المنطقة، تقلصت الشحنات إلى الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بنسبة 32.6% إلى ما دون 7.35 مليار دولار، وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.6% إلى 1.5 مليار دولار، وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.3% لتصل إلى 880 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفعت الشحنات إلى فيتنام بنسبة 1.1% لتبلغ 2.82 مليار دولار، مسجلة بذلك الارتفاع الشهري الخامس على التوالي، حيث ارتفعت الأرقام في اليابان بنسبة 1.8% إلى 320 مليون دولار.

في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد 116.98 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 19.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% إلى 72.16 مليار دولار مع فائض تجاري بلغ 44.82 مليار دولار، وهو أقل بكثير من 75.64 دولار مليار سجلت في نهاية أغسطس من العام الماضي.