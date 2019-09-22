تراجع شعبية شركة آبل في الصين بسبب الحرب التجارية

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الأحد 22 سبتمبر 2019
شركة أبل
كتب
متابعات_الخليج 365
خلص استطلاع جديد للرأي عن توجهات المستهلكين في الصين الخميس، إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تؤثر سلباً على شركة آبل، عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية.
وذكرت شبكة بلومبرغ للأنباء أن الاستطلاع أظهر أن آبل تراجعت للمركز 24 في قائمة أبرز العلامات التجارية المفضلة في الصين.
ويذكر أن آبل كانت تحتل المرتبة 11 العام الماضي. ويشار إلى أنه في 2017، قبل بدء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، كانت آبل تحتل المرتبة الخامسة في القائمة.
من ناحية أخرى، تقدمت شركة هواوى الصينية للاتصالات مركزين لتحتل المرتبة الثانية، لتأتي بعد شركة أليباي الصينية لخدمات الدفع عبر الانترنت.
ويشير تغيير تصنيف آبل إلى تزايد التحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية، بعد عامين من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على منتجات صينية.
ويشار إلى أن الاستطلاع السنوي، طالب المستهلكين الصينيين هذا العام في المدن الكبرى بإبداء آرائهم في أكثر من 250 علامة تجارية في 27 فئة.
وصنف المشاركون فيه الاستطلاع العلامات التجارية التي يستخدمونها أو يفكرون في شرائها.
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