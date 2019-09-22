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الكويت تعلن عن المخزون الإستراتيجي على خلفية المخاوف من اندلاع حرب في الخليج

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

أكدت الكويت اليوم السبت أن مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي البلاد لفترة تمتد بين 4 إلى 8 أشهر، وذلك وسط توتر تشهده منطقة الخليج على خلفية هجوم أرامكو في .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، مطلق الزايد، استعداد الشركة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في المنطقة عبر خطة عمل إنتاجية ولوجستية تضمن تدفق منتجاتها إلى منافذ البيع.بائع يعرض أسماكا في سوق بالكويتالكويت تعلن عن المخزون الإستراتيجي على خلفية المخاوف من اندلاع حرب في الخليج © Reuters بائع يعرض أسماكا في سوق بالكويتالكويت تعلن عن المخزون الإستراتيجي على خلفية المخاوف من اندلاع حرب في الخليج

وقال الزايد إن الكويت تولي الغذاء وأمنه أهمية كبيرة، مطمئنا المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز العربي، وبمعدلات تغطي أي زيادة في حجم الطلب.

وأوضح أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات، لافتا إلى أن لدى الشركة خطة عمل إنتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الأخرى بصورة مرضية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق إلى أن نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الأمن الغذائي على أرض الواقع خلال الأزمات السابقة، يدعو إلى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الأمن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.بائع يعرض أسماكا في سوق بالكويتالكويت تعلن عن المخزون الإستراتيجي على خلفية المخاوف من اندلاع حرب في الخليج © Reuters بائع يعرض أسماكا في سوق بالكويتالكويت تعلن عن المخزون الإستراتيجي على خلفية المخاوف من اندلاع حرب في الخليج

وأكد أن السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ على أمنها الغذائي هي مثال تحتذي به دول المنطقة.

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اختراع جديد في الكويت لتحلية مياه البحر

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المصدر: كونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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