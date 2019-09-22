محكمة البشير تستمع للشهود.. وإحضار المبلغ المضبوط

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وتراجعت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عن طلبها باستدعاء ممثل عن قوات الدعم السريع كشاهد في القضية.
وشهدت جلسة اليوم إحضار المبلغ المضبوط في منزل البشير من بنك السودان المركزي إلى قاعة المحكمة، بناء على طلب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة. وتبلغ قمته نحو 7 ملايين يورو.
ونفى الشاهد الأول خلال الجلسة، وهو وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية أبوبكر عوض حسين، علمه بمبلغ الـ25 مليون دولار التي استلمها البشير، ولا أين صرفت.
أخبار ذات صلة
وبشأن المبالغ التي تبرع بها البشير لجهات عدة، منها وزارة الدفاع، قال الشاهد إن دفع مثل هذه المبالغ لأي جهة حكومية لا يمكن أن يتم إلا بإجراءات معروفة بالتوصية من رئاسة الجمهورية لوزارة المالية لتقوم بالإجراءات.
وأضاف أنه لا علم له بالمبلغ الذي دفعه الرئيس السوداني السابق لعدد من الجهات أو مصدرها.
من جهته، نفى الشاهد الثاني، وهو طارق عبد القادر شكري الضابط برتبة لواء في جهاز الأمن والمخابرات، علمه بأي دعم يقدمه البشير إلى مطاحن الدقيق، "لأنه لا توجد أية جهة بخلاف وزارة المالية تدعم الدقيق".
أما الشاهد الثالث، بدر الدين حسين الموظف بإدارة السياسات والبحوث والإحصاء في بنك السودان المركزي، فأوضح أن قوانين بنك السودان تمنع أي جهة من التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.
وقال إن دخول عملة صعبة للبلاد خارج البنك المركزي بشكل مخالف للوائح، يؤثر على وضع سياسات الدولة في التعامل مع النقد الأجنبي لتغييب المعلومة.
شاهد أيضا: البشير كان الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة بها ملايين اليورو بالقصر الرئاسي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
طوكيو تنظم ماراثون لاختبار استعداداتها لأولمبياد 2020
نظمت طوكيو ماراثون لاختبار استعدادات المنظمين والعدائين والمشجعين للطقس الحار المنتظر عند استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل.Reuters
-
منظمة التعاون الإسلامي: الحكومة الإسرائيلية ستتحمل تبعات قرار ضم جزء من الأراضي الفلسطينية
حملت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد الحكومة الإسرائيلية تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء.Reuters
-
تركيا تعلن استلام البطارية الثانية من منظومة إس-400 الروسية
Advertisements
قالت وزارة الدفاع التركية إنها استكملت استلام البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وإن تشغيل المنظومة سيبدأ في أبريل نيسان 2020.Reuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: البشير كان الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة بها الملايين بالقصر الرئاسي
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة البشير تستمع للشهود.. وإحضار المبلغ المضبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.