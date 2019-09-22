إيران تعلن عن مناورات بحرية مشتركة قريبة مع روسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سفينة حربية إيرانية في زيارة للسودان- أرشيفإيران تعلن عن مناورات بحرية مشتركة قريبة مع روسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي

من المقرر أن تنفذ إيران في المستقبل القريب مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين، في بحر عمان والمحيط الهندي.

وقال رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد قدير نظامي، في حديث مع وكالة أنباء "فارس": "أجرينا مناورات مشتركة مع بعض الدول، وسنقيم قريبا وللمرة الأولى، مناورات بحرية مشتركة ثلاثية الأطراف، مع روسيا والصين، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان".

وأشارت الوكالة إلى أن منطقة المناورات البحرية المذكورة قريبة من مضيق هرمز، ولكنها لن تشمل مياه الخليج، ومن بين أهدافها المتعددة تبادل الخبرات بين الدول الثلاث.

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وقال العميد نظامي، إن مسؤولين على مستوى رؤساء أركان قوات مسلحة ووزراء دفاع وقادة قوات مسلحة، من روسيا والصين، سيزورون طهران قريبا وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه، في إطار تحركات الدبلوماسية الدفاعية.

وذكر الجنرال الإيراني أن بلاده نفذت قبل فترة مناورات مع سلطنة عمان التي تمتلك سواحل على بحر عمان والخليج، ما يعد أمرا طبيعيا تماما على حد تعبيره.

المصدر: وكالات