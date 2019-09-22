شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: فصل إسرائيل للتيار الكهربائى يهدد حياة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة من تبعات إقدام إسرائيل على فصل التيار الكهربائى عن 3 محافظات فلسطينية، وتأثير ذلك على حياة المرضى، وجميع المواطنين الفلسطينيين بشكل عام، إضافة إلى تأثيره على الأدوية والتطعيمات المحفوظة فى الثلاجات.

وأضافت الوزيرة الكيلة - فى بيان صحفى مساء السبت أن فصل التيار الكهربائى سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التى يحفظونها فى ثلاجات منازلهم، إضافة إلى تأثيره بشكل عام على كافة المواطنين وصلاحية الأغذية التى تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية والتطعيمات المحفوظة فى ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وأكدت أن أى انقطاع للتيار الكهربائى عن ثلاجات الأدوية والمطاعيم فى المراكز الصحية؛ سيؤدى إلى الإضرار بها والتأثير على فعاليتها، خصوصا أن تلك الأدوية تحفظ على درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التفريز الدائم خلال فترة الحفظ.

وأشارت إلى أن أغلب التطعيمات تخزن فى درجة حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية، وهناك عدد منها يتم تخزينها فى درجات حرارة أقل قد تصل إلى 20 تحت الصفر، مثل تطعيمات شلل الأطفال والروتا، مضيفة أن أى انقطاع للكهرباء يؤثر سلبا على فعالية المطاعيم المعطاة للأطفال، ويفقدها فعاليتها.

وقالت وزيرة الصحة إن التأثير على التطعيمات يشكل خطرا على الصحة العامة؛ حيث إنها ساهمت فى القضاء على الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال وغيره والحد من انتشارها، مشددة على أن من أهم العوامل المؤثرة فى الاستجابة لفعالية المطاعيم هى السلسلة الباردة فى حفظ الطعم؛ ما يعنى أن إعطاء مطاعيم لم تحفظ فى حرارة مناسبة يؤدى إلى عدم الاستفادة منها وعدم تحقيق الفائدة المرجوة من إعطائها.

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وتابعت أن هذه الخطوة الخطيرة - التى ستقدم عليها إسرائيل - تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تراع أى ميثاق أو عرف أو قانون دولى فى خطوتها هذه.

وأشارت إلى أن شركة كهرباء القدس بذلت جهودًا حثيثة لضمان تزويد المراكز الصحية فى المدن بالتيار الكهربائي، لكن ذلك لا ينطبق على جميع المراكز الصحية، حيث لن تستطيع شركة كهرباء القدس تزويد جميع المراكز الصحية بالكهرباء نتيجة القطع الإسرائيلي، وهو ما يعنى تهديدا لحياة جميع المرضى الذين يزورون تلك المراكز، خصوصا الحالات الخطيرة، إضافة إلى إلحاق الضرر بالأدوية والمطاعيم المحفوظة فى تلك المراكز.

وحملت وزيرة الصحة، دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأى مضاعفات ربما تحدث لهم، مناشدة فى الوقت ذاته المؤسسات الدولية والمجتمع الدولى للتدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي.

وأهابت وزارة الصحة، بالمواطنين الذين يحفظون أدويتهم فى الثلاجات بعدم فتح ثلاجاتهم خلال فترة القطع إلا للضرورة للحفاظ على برودة الثلاجة وتقليل احتمالية التأثير على فعالية الدواء المخزن.

وأكدت وزارة الصحة أن فصل التيار الكهربائى لن يقتصر تأثيره على المرضى والأدوية، بل سيتعداه إلى ثلاجات حفظ الأطعمة والمواد الغذائية فى البيوت والمراكز التجارية والمحلات، حيث يتسبب فصل التيار الكهربائى برفع درجة حرارة الثلاجات، ما يعنى أن المواد الغذائية التى تحتاج للحفظ فى درجات حرارة متدنية ستتأثر وستكون عرضة للتلف.

يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت - بموافقة من حكومة الاحتلال - قطع التيار الكهربائى عن 3 محافظات فلسطينية هى القدس ورام الله وبيت لحم، بحجة تراكم ديون تلك الشركة على شركة كهرباء القدس، والتى هى شركة خاصة.