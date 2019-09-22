شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق حملة لتنظيف السواحل بالبحرين تزامنا مع يوم التنظيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت حملة تنظيف السواحل على امتداد 12 ساحلاً بمختلف المحافظات فى البحرين أمس بالتزامن مع يوم التنظيف العالمى، إذ تطوع العشرات من أهالى وطلاب المدارس والموظفين للمشاركة فى التنظيف، حيث بدأت الفعالية من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساءً.



حملة تنظيف السواحل

وقال رئيس جمعية "كلين أب بحرين" على القصير لصحيفة الوطن البحرينية، إن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف فئات المجتمع، إذ ساهمت أمانة العاصمة وبلدية المحافظة الشمالية وبلدية محافظة المحرق فى الحملة.

وأوضح أنه تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات، كما كانت هناك مجموعة من الإرشادات، وتم تزويد المتطوعين بجميع الاحتياجات اللازمة مثل القفازات وأكياس البلاستيك، ومياه الشرب والمرطبات وغيرها التى تسهل على المتطوع عمله.

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جانب من المشاركون فى الحملة

وذكر القصير أن أعداد المشاركين هذه السنة ضعف أعداد المشاركين العام الماضي، حيث تجاوز المتطوعون فى ساحل دمستان الـ120 متطوعاً، فى حين وصل عدد المتطوعين فى ساحل الجسرة الـ23 متطوعاً.



شعار الحملة

مشاركون فى الحملة